夏立言一行抵北京 傍晚會見宋濤

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨今天表示，國民黨副主席夏立言一行昨天傍晚抵達北京，並於今天上午與當地台胞、台商代表進行座談，將於傍晚前往釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤，並於會見後進行餐敘。

國民黨副主席夏立言8日率團前往中國大陸參訪，展開「交流對話、關懷民生」之行。

國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，夏立言一行昨天傍晚抵達北京，於今天上午參訪著名的台資企業商場「僑福芳草地」，並與多名台胞、台商代表進行座談和餐敘，傍晚將前往釣魚台國賓館會見宋濤，並於會見後餐敘。

夏立言指出，經過上午的參訪和座談，不僅見證台灣人努力耕耘的豐碩成果，也充分感受到台灣人長期在北京生活、工作和投資背後的艱辛，以及對當前局勢的憂慮。以後將會加強和在陸台人的聯繫，聆聽在陸台人的心聲，並盡力協助反映相關問題。

夏立言表示，台商、台胞對於北京城市建設、台灣經濟發展，以及兩岸經貿交流都有很大的貢獻，所以兩岸都應該盡力營造更優良的政治和社會環境，以保障兩岸人民從事合法正當交流的權益。

夏立言指出，台灣有非常優秀的青年和企業，有時缺乏的只是一個良好的機遇。為台灣民眾爭取更好的發展環境、提升台灣社會整體的福祉，一直是國民黨此行念茲在茲的首要任務。（編輯：蘇志宗）1120209