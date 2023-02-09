國民黨副主席夏立言赴北京 見國台辦主任宋濤

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（中央社台北9日電）中國大陸國台辦主任宋濤今天在北京會見到訪的國民黨副主席夏立言一行人。據新華社報導，宋濤表達願在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強交往。

報導稱，宋濤歡迎夏立言率團到訪，表示將深入貫徹中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面落實習近平總書記對台工作重要指示精神，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同中國國民黨加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

宋濤並表示，將繼續秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。

報導稱，夏立言表示，面對台海變局，切盼兩黨在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。（編輯：楊昇儒）1120209