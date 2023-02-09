宋濤提解決台灣問題 陸委會：對我矮化與傷害

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（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會今晚表示，對於中國大陸國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言提及「貫徹解決台灣問題」總體方略，凸顯其對台政策意旨在對台灣主權尊嚴的矮化與傷害。

大陸委員會今晚對於宋濤會見夏立言一事重申，「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架。中共當局在會見台灣方面人士提及「貫徹解決台灣問題」總體方略，無疑是刻意凸顯其對台政策旨在對台灣主權尊嚴的矮化與傷害。

陸委會強調，北京當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」為兩岸互動前提，企圖損害中華民國主權、矮化台灣，國共兩黨在「九二共識」相互呼應，台灣人民無法接受。台灣政黨人士在交流活動中應義正辭嚴、充分反映台灣民意對捍衛主權民主及反對武力脅迫的堅定立場，不宜附和中方統戰操作。

陸委會指出，政府維護台海和平的政策一貫，獲得國際社會及國內民意的肯定支持；呼籲北京當局尊重兩岸現實、放棄對台強制脅迫思維、統戰操作與武力恫嚇，改善威權擴張作為，負責任地處理兩岸關係。

新華社報導，宋濤今天在北京會見夏立言一行人，宋濤歡迎夏立言率團到訪，表示將深入貫徹中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面落實總書記習近平對台工作重要指示精神。

宋濤提到，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同中國國民黨加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。（編輯：楊昇儒）1120209