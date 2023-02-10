宋濤再提九二共識 游錫堃：台灣人沒那麼好騙

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（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨副主席夏立言率團訪中，國台辦主任宋濤於會面時再提「九二共識」、反「台獨」，立法院長游錫堃今天接受廣播訪問時表示，台灣人民有自主判斷的能力，台灣人民沒有那麼好騙。

中國大陸國台辦主任宋濤9日在北京會見到訪的夏立言一行人。據新華社報導，宋濤表達願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與國民黨加強交往。

報導稱，夏立言表示，面對台海變局，切盼兩黨在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

游錫堃今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪時表示，他過去擔任行政院長時，夏立言是駐美國紐約辦事處長，夏立言了解美國生活方式，應該考慮台灣人民要過什麼樣的生活方式才幸福，中國人要過什麼樣的生活方式才幸福。

另外，被問到中共用兩岸「和平」、「安全」手法對台宣傳，游錫堃指出，如果中共有改變、有檢討，這樣「改變」是好的，表示兩岸沒那麼緊張、比較緩和。

不過，游錫堃也說，台灣人民有獨立思考、自主判斷的能力，不會那麼容易受騙。

游錫堃指出，台灣人民知道應該要過什麼樣的生活，所以不論中共講什麼，台灣人民沒有那麼好騙；台灣人知道中共的紀錄，包括從香港的處境就可以知道，加上中共現在對外擴張、對內壓迫，問題很嚴重，台灣人民沒有那麼好騙。

游錫堃表示，中共不會停止認知戰，除非本質改變；在中共本質沒有改變之前，任何扶植中共長大的行為，將來一定會反噬到自己。

游錫堃表示，希望中國10幾億人能夠過著自由民主的生活，像台灣一樣。（編輯：翟思嘉）1120210