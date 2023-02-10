國共智庫座談 新華社：恢復兩岸交流是共同期盼

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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）國民黨副主席夏立言率領的訪團今天在北京與大陸國台辦旗下的智庫舉辦座談會。新華社報導稱，在疫情趨緩下早日恢復兩岸人員正常往來、各領域交流合作常態化，是民眾共同期盼。

這場名為「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，由國民黨智庫國政研究基金會與陸方的海峽兩岸關係研究中心共同舉辦，10日上午在北京舉行。

據新華社報導，中共中央台辦副主任陳元豐在會中指出，中共20大就當前和今後一個時期對台工作作出總體部署，中共總書記習近平在新年賀詞中指出，「希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

陳元豐說，大陸將深入貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述和中共20大精神，堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，促進兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，照顧、造福兩岸同胞」。

報導稱，夏立言在會中表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，加強國共兩黨交往，促進兩岸各領域交流合作，增進兩岸民眾權益福祉，共同維護台海和平穩定。

據報導，兩岸專家學者在會中針對「當前兩岸關係的機遇與挑戰」、「推動兩岸經濟交流合作」、「促進兩岸同胞往來便利與權益保護」等議題交流研討。

報導稱，「大家認為」，「大陸方方面面展現出強大生機和活力，為兩岸同胞提供巨大機遇和發展空間」。要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞的共同利益。

報導並稱，在COVID-19疫情緩解形勢下，「早日恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，是兩岸同胞的共同期盼」。

新華社還稱，「民進黨當局以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背兩岸民意、損害同胞利益，不得人心」；「民進黨當局應當順應民意，儘快撤除對兩岸人員往來和交流設置的障礙，以便利兩岸同胞往來和兩岸經濟文化交流合作」。

據陸方新聞稿，與會人士就台灣同胞和相關業者關心的台灣部分農漁產品輸入大陸等具體問題進行了探討。

這場座談會以閉門方式進行，大陸主辦方只安排大陸官媒入場採訪。與會的大陸智庫學者包括中國社科院台灣研究所所長楊明杰、中國社科院台灣研究所副所長張冠華、天津南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任周志懷等人。（編輯：楊昇儒）1120210