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王滬寧見夏立言：當務之急是恢復兩岸交流正常化

2023/2/10 20:49（2/10 22:26 更新）
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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）據大陸官媒報導，中共中央政治局常委王滬寧今天下午在北京會見國民黨副主席夏立言。王滬寧表示，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。

官媒央視在今晚新聞聯播播出王滬寧會見夏立言一行人的畫面。據知，王滬寧是在10日下午4時許會見夏立言。

新華社報導，王滬寧表示，大陸將全面貫徹落實中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，「全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業」。

王滬寧稱，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。

他還稱，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望」。

王滬寧表示，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。「我們歡迎和支持更多台灣同胞參與到中國式現代化和民族復興進程中來，共用祖國大陸發展成果和民族復興榮耀」。

他說，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

王滬寧還稱，當前，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。大陸各族人民正堅定朝著習近平指引的方向，為全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。「你們此次參訪一定能夠充分感受到大陸人民的信心和幹勁，親眼目睹神州大地民族復興的光明前景。」

報導稱，夏立言說，兩岸人民同為炎黃子孫，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

根據陸方新聞稿，王滬寧代表習近平和中共中央對夏立言一行致以新春的祝福和問候；夏立言則感謝習近平的問候。

王滬寧預計在今年3月的「兩會」接任全國政協主席，據此前慣例也將接任對台工作領導小組的副組長，負責對台政策和台灣各階層各黨派的統戰工作。（編輯：楊昇儒）1120210

#王滬寧
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