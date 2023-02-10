民進黨譴責附和中方統戰操作 國民黨：勿抹紅

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北10日電）國民黨副主席夏立言昨天會見國台辦主任宋濤。民進黨今天說，卑躬屈膝的附和中方統戰操作，只會陷台灣於國際困境當中；國民黨團說，夏立言的談話重點是希望強化兩岸溝通、維持兩岸和平穩定發展，民進黨不要抹紅國民黨。

宋濤9日在北京會見到訪的夏立言一行人。據新華社報導，宋濤表示，將深入貫徹中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面落實總書記習近平對台工作重要指示精神，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與國民黨加強交往。

民進黨今天透過新聞稿表示，譴責中共當局損害中華民國主權、矮化台灣的作為；呼籲國共兩黨不要一再背離台灣主流民意，片面綁架兩岸關係正常發展；民進黨也提醒國民黨，卑躬屈膝的附和中方統戰操作，只會陷台灣於國際困境當中。

民進黨指出，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」就是中國併吞台灣的方略，國民黨一意孤行與中國相互唱和、欺騙民眾的行為，無法保護防禦台灣，只會增加民眾反感，並對國際社會釋出錯誤訊號。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬上午在黨團記者會表示，希望夏立言訪中，能清楚表達台灣立場，捍衛台灣的尊嚴與主權，並要求台灣與中國要有政府對政府的關係。

民進黨團副幹事長洪申翰說，民眾希望台灣與中國建立常態化、法制化的政府對政府對話與互動關係，但國民黨現在的做法，正在破壞主流民意期待，希望國民黨不要一錯再錯。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午在黨團記者會表示，夏立言9日的談話重點是希望強化兩岸溝通，有溝通才有共識，才能讓兩岸關係循良性發展，也有特別提到希望維持兩岸的和平穩定發展，相信全民會看到夏立言的付出，民進黨不要抹紅國民黨。

陸委會9日表示，宋濤會見夏立言提及貫徹解決台灣問題總體方略，凸顯其對台政策意旨在對台灣主權尊嚴的矮化與傷害。曾銘宗說，尊重陸委會的相關說明，而夏立言堅持其想法，希望維持兩岸和平發展，這也是國民黨的立場。（編輯：楊蘭軒）1120210