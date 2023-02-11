陸委會駁陸官員來台弔唁星雲 大陸接連文攻反擊

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）因為未循既有機制申請，陸委會否決具大陸官方背景人士赴台弔唁星雲法師後，陸方接連文攻反擊。其中，受外界質疑的大陸前國家宗教事務局長葉小文撰文反稱赴台弔唁被政治操作。

目前具有全國政協委員身分的葉小文，未獲許可來台弔唁。陸委會昨天指出，考量到民間團體指控葉小文涉及迫害宗教自由，以及曾經赴台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，因此對葉小文的申請入境案未予許可。

中新社11日下午刊發葉小文的撰文「莫道佛光千里遠，兄弟和合終相連」。

葉小文在文中稱，他準備隨大陸弔唁團赴台灣，但「未曾想到台灣媒體竟有報導，『大陸前宗教局長申請來台弔唁星雲大師，陸委會不同意』，且言『希望陸方在此時刻勿再政治操作』云云。」

葉小文還稱，願星雲法師在天之靈，能「喚醒那幫還在阻擋『骨肉至親不往還』，不顧起碼的人道主義，連參加赴台弔唁都要『政治操作』的不肖子孫」。

除了葉小文，揚州當地媒體也報導揚州副市長劉流未能赴台弔唁星雲法師的新聞。報導形容，劉流在首都國際機場「悲傷凝重的表情裡，難掩失望之情」，並宣稱「民進黨當局」罔顧人道主義，「粗暴拒絕大陸弔唁團赴台」，「絕非星雲大師所願」。

中國佛教協會發言人也聲稱，今天本要飛赴台北弔唁星雲法師，但因「台灣當局阻攔」，弔唁團未能成行。

大陸國台辦今天指控38人弔唁團因台灣方面阻擋無法赴台。陸委會官員強調，大陸國台辦及統戰部現職官員欲赴台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。（編輯：楊昇儒）1120211