夏立言赴中與王滬寧會談 游錫堃：勿與虎謀皮

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）國民黨副主席夏立言會晤中共中央政治局常委王滬寧，立法院長游錫堃表示，國共內戰至今，國民黨被中共欺騙了不知多少次，應記取歷史教訓，以史為鑒可以知興替，不要再「與虎謀皮」。

此外，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）9日在國會表示，五角大廈評估中方在2030年前不會大規模侵犯台灣。游錫堃說，任何分析都應尊重，但孫子兵法有言：「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，台灣應做好防衛，只要夠強別人就不敢來侵犯，像以色列夠強，其他國家不會隨便去侵略。

游錫堃今天上午出席由台灣制憲基金會、台灣國際法學會、台灣新世紀文教基金會共同舉辦的「台灣政策法案後台美關係最新發展」研討會，他在會前接受媒體聯訪回應時事問題。

對於王滬寧在會晤夏立言時表示，中國大陸將全面貫徹落實中共20大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，游錫堃表示，中共對於侵略台灣無所不用其極，他希望台灣一定要團結，要想辦法守護民主與自己的生活方式，不要與虎謀皮。

游錫堃認為，台灣只要團結，就不用怕中共會主導局勢，台灣是華語文化圈第一個民主國家，中共要維護政權最怕民主，香港還沒有到民主只有自由，中共就這麼怕，「大家應思考，香港現在的生活方式是大家要的嗎？」

游錫堃表示，台灣若要守護自己的生活方式與民主，一定要想辦法保衛自己，若被中共侵略，台灣的自由、民主、人權等普世價值就沒有了。

游錫堃表示，跟中國談就是與虎謀皮，國共內戰到現在，國民黨被中共欺騙了多少次，卻都不知記取歷史教訓，以史為鑒可以知興替。（編輯：黃瑞弘）1120211