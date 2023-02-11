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國民黨：夏立言提農漁產品問題 獲陸方積極回應

2023/2/11 14:01
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨今天表示，副主席夏立言到中國大陸訪問，反映台灣農漁民和中小企業希望兩岸交流合作、平等互惠的心聲，希望農漁產品銷陸遇到的相關問題，包括石斑魚、釋迦、柑橘類等，能得到一定程度解決，獲陸方積極正面回應。

國民黨副主席夏立言8日率團赴中國大陸訪問，期間會見國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧。

國民黨今天發出新聞稿指出，夏立言代表國民黨赴陸開展「交流對話、關懷民生」之行，一行過去2天與大陸官方、智庫學者專家，以及民間團體進行廣泛交流後，陸方對於國民黨反映的相關問題極為重視，表示會加快處理、尋求改善辦法，並研議盡速解決。

國民黨強調，夏立言此行的主要目的之一是代為轉達台灣民眾的心聲。至於後續問題，仍需要業者提高產品品質，並在符合相關規範的前提下，由相關產業或所在地縣市出面溝通具體解決辦法，國民黨對此樂觀其成。

國民黨表示，夏立言一行已完成在北京的所有行程，今天中午搭機前往南京，下午參訪南京第二歷史檔案館，並於12日上午前往中山陵謁陵。（編輯：黃瑞弘）1120211

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