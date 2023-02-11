宋濤會國民黨訪團 稱九二共識下歡迎綠營訪陸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）國政基金會資深顧問趙春山10日晚間接受中央社訪問時指出，大陸新任國台辦主任宋濤向國民黨訪團表示，歡迎綠營人士到訪大陸，只要認同「九二共識」與反台獨。

國民黨副主席夏立言率團訪陸，在北京期間，分別會見中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤，與北京市委書記尹力。

夏立言與宋濤會面談到國共的政治基礎是「九二共識」與反台獨，趙春山則在會中表示，國民黨的「九二共識」是原汁原味的「九二共識」。

趙春山也說，此行有聞到「春暖花開」中，「春暖」的味道，會談時氣氛融洽。一來是宋濤當面向國民黨訪團說，歡迎綠營人士來到大陸，只要認同「九二共識」與反台獨，這在過去少見。另外在北京與涉台學者座談，對岸的學者一直強調兩岸要交流，在維持兩岸和平上著力甚深。

他分析，這與前幾次參與的會議感受不同。近期與大陸學界視訊座談，以及這次的座談，沒有聽到涉台學者講武統與「反分裂法」，取而代之的是恢復交流與對話。

趙春山指出，兩岸兵凶戰危，中國大陸盼能透過國民黨轉達改善關係的意向。因為民共之間沒有互信，對方仍願做好對台灣人工作，代表不希望兩岸關係搞壞。

趙春山也說，王滬寧也親自下指示向宋濤講「他們（台灣農漁民）提的要求，你們一定要落實」，若無法通盤解決，也要採個案處理。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉則說，許多農漁民向國民黨陳情，去年8月來訪大陸時就已向對岸轉達訴求，出來會見的人以國台辦官員居多，他們表達會向農業部、商務部溝通，因這需要花時間處理。

夏立言強調，此行前來主要是關懷台商、台胞，以及轉達台灣中小企業與農漁民的訴求。他也強調，會面氣氛良好。（編輯：唐佩君）1120211