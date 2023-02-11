朱立倫：兩岸要和平 下一代才能安定過日子

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國民黨主席朱立倫（前中）11日中午出席國民黨台南市黨部新春團拜，呼籲2024總統大選及立委改選時，大家必須考慮大局，不要只考慮自己，才能獲得勝利。中央社記者張榮祥台南攝 112年2月11日

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（中央社記者張榮祥、蔡智明台南11日電）國民黨主席朱立倫今天出席南部地方黨部新春團拜表示，兩岸一定要和平，下一代才能安定過日子；不斷惡意批評、抹黑、抹紅，這對兩岸關係沒有正面幫助。

朱立倫中午出席國民黨台南市黨部新春團拜，受到黨員及支持者熱情歡迎；朱立倫呼籲2024總統大選及立委改選時，大家必須考慮大局，不要只考慮自己，如此一定能勝利成功。

朱立倫指出，國民黨不像民進黨有無限的執政資源，有錢有勢，但國民黨有志氣及勇氣，在最困難時刻堅持走正確的路，國民黨是真正愛台灣，為這塊土地打拚，為百姓解決問題，國民黨執政縣市也都得到肯定。

朱立倫表示，國民黨希望和美國、日本、歐洲及世界各國當好朋友，但最重要的是兩岸一定要和平，國民黨堅持和對岸交流。目前國民黨副主席夏立言正在大陸為農漁民及艱困產業發聲、解決問題，目標是讓百姓過好日子，農漁產品順利外銷，這是國民黨的期待。

朱立倫表示，國民黨和民進黨不一樣，國民黨是交流對話，透過和平保護台灣，但民進黨藉由對抗得到政治利益。兩岸不要戰爭，下一代才能安定過日子。

朱立倫稍早出席嘉義縣黨部新春團拜時也說，夏立言參訪中國，目的是解決農漁產外銷中國大陸遭遇的問題，但民進黨不斷惡意批評、抹黑、抹紅，這對兩岸關係沒有正面幫助。至於2024總統大選及立委改選，朱立倫重申，只要是「非綠」的人都可一起團結努力；3月4日南投立委補選後，國民黨將討論黨內初選辦法。（編輯：孫承武）1120211