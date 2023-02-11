兩岸人士：聯繫管道均在 遺憾星雲讚頌典禮染政治

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（中央社記者林克倫台北11日電）國台辦指控38人弔唁團遭擋無法赴台，兩岸人士指出，兩岸事務主管部門人員往來均循業務溝通聯繫機制處理，即便有統戰部官員，政府基於弔唁均會核准；中共政治局常委王滬寧甫稱盼盡早恢復兩岸交流「正常化」，卻又讓讚頌典禮沾染政治色彩，十分遺憾。

佛光山訂13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，陸委會昨天表示，經與主管機關共同召開專案會議全力協處，已完成陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發作業。

至於國台辦、統戰部門現職官員赴台部分，陸委會指出，陸方若確有意來台，應循兩岸事務主管部門人員業務溝通聯繫機制相互協處之前例，進行照會與商討，但陸委會迄未收到陸方任何訊息。

未料，國台辦發言人朱鳳蓮今天上午聲稱，由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行，她並指控「民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心」。

按陸方說法，38人弔唁團成員包括國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及來自星雲故鄉江蘇省等各界人員。再看已披露名單，成員包括被多國制裁且在馬政府時期已被「註記」的前國家宗教事務局長葉小文與統戰部門等人，官方性質明顯。

據了解，針對這批包含官方身分的38人弔唁團，事後傳出陸方曾威脅，若不讓葉小文與統戰部人員赴台，可以繞過向陸委會申請的既有管道，就連帶讓中國佛教協會的僧眾代表，都不准赴台參與圓寂讚頌典禮。

兩岸人士表示，事實上即便是陸方統戰部官員，只要具件跟陸委會申請，基於弔唁等理由，均會全速協助赴台；況且，將接任中國全國政協主席的中共中央政治局常委王滬寧昨天會見國民黨副主席夏立言時稱，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是「盡早恢復兩岸交流正常化」。

兩岸人士指出，星雲大師圓寂禮讚為單純宗教活動，可讓兩岸乃至全球佛教信眾共浴佛光，進而走出3年疫情陰霾；不解陸方為何不按兩岸聯繫機制的「正常化」前例辦理，且連帶不放行中國佛教協會僧眾赴台，刻意矮化台灣人民的企圖明顯，讓禮讚典禮沾染政治色彩，令人遺憾。（編輯：周慧盈）1120211