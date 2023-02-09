夏立言赴陸 陸委會：未收到見王滬寧相關訊息

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（中央社記者李雅雯台北9日電）國民黨副主席夏立言8日率團訪陸，外界關注是否會見中共中央政治局常委王滬寧，陸委會今天表示，事前沒有收到相關訊息；國人赴陸從事交流活動須遵守相關法律規範。

陸委會9日下午舉行例行記者會，媒體提問是否事前接獲國民黨申報，夏立言率團赴陸訪問規劃將見王滬寧，陸委會發言人邱垂正在回應中作上述表示。

邱垂正指出，夏立言出於以前任職陸委會主委緣故，（赴陸）依法必須向陸委會進行申報，夏也進行了申報；至於其他的，沒有涉及必須依兩岸條例需要許可的對象。

邱垂正說，關於王滬寧會面相關訊息，「我想我只能回答，在他（夏立言）提供給我們的資料裡面的內容，有沒有提到王滬寧這一塊，我想我們沒有收到這個訊息」。

他表示，陸委會在6日上午收到國民黨大陸事務部申報夏立言赴陸來函，有關夏赴陸相關安排以及會見中共高層官員，應由國民黨充分對外說明，以化解民眾的不安與疑慮。

邱垂正說，關於未來縣市長赴陸交流，均應向相關單位提出申請。在兩岸健康有序交流立場，國人赴中國大陸從事交流活動，必須遵守相關法律規範，不能有危害國家主權、民主體制等行為，不得與陸方協商涉及公權力事項。

中國大陸國台辦8日記者會上提到，台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家；只要台灣方面認同一中原則的九二共識，兩岸對話協商就可以恢復。

邱垂正指出，中共設置一個中國原則的九二共識的政治前提，這是兩岸當前對話交流最主要障礙，政府不可能會接受未來會消滅中華民國台灣的前提；兩岸關係的根本改善，在於中共當局應尊重兩岸的現實，放棄對台的強制性作為。

他強調，台海和平穩定是兩岸共同的責任，政府願意在對等、尊嚴、理性、務實及相互尊重的原則下，與中國大陸進行有意義的對話與協商，共同追求兩岸的和平繁榮，增進兩岸人民福祉。（編輯：楊昇儒）1120209