傳夏立言將見王滬寧 國民黨：還未確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨副主席夏立言訪問中國大陸，外界關注是否會與中共中央政治局常委王滬寧會面，國民黨發言人林家興今天說，目前還未確定；國民黨國際連結與對外政策是全方位的，接下來還將規劃訪問日本等其他國家行程。

夏立言今天率團訪陸，此行將拜會新任國台辦主任宋濤。國民黨主席朱立倫今天下午的中常會上表示，對於大陸涉台事務的新任官員，透過這次訪問，大家彼此認識，交流對話。

但外界也關注，夏立言此行是否將與王滬寧會面，林家興在中常會後受訪表示，目前還無法確定夏立言將會見宋濤之外的對岸高層政治人物；相關行程安排國民黨向陸委會遞件時都有充分說明，希望不要再抹紅、抹黑。

林家興指出，中常會上有中常委表示樂見兩岸正常有序的交流，但也中常委提出時機問題，但重點不在於何時去，而是會帶回對台灣民眾有利，對民生經濟好的結果。朱立倫說，夏立言此行最大目的，就是以台灣民生經濟福祉為優先，沒有任何的政治目的。

林家興說，朱立倫在會中強調，國民黨國際部主任黃介正、海外部主任陳以信都正在美國訪問，拜訪美國國會議員，接下來還將規劃訪問日本等其他國家行程，國民黨國際連結與對外政策是全方位的。

媒體詢問，預計何時訪日、訪美，林家興則說，目前還沒有具體討論，若時機成熟、具體規劃後，會再向外界報告。

至於鴻海創辦人郭台銘近日動向備受關注，若郭台銘有意重回國民黨，黨中央的態度為何，林家興表示，朱立倫對類似問題都有特別強調，只要是非綠、願意跟國民黨站在一起的力量，一起下架民進黨，讓台灣更好的力量，都抱持開放跟歡迎的態度。（編輯：蘇志宗）1120208