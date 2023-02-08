綠營批夏立言堅持登陸 落入中國統戰

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲今天說，中國國民黨副主席夏立言堅持訪中，還把關懷民生當幌子，請國民黨主席朱立倫說清楚、講明白，直接面對台灣人民。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天接受「齊有此理」專訪時說，明眼人都可以看的出來，這是在玩什麼把戲。夏立言在國際局勢緊張之際訪中，加上中國想要來弔唁星雲法師等，這都落入中國的統戰，兩邊在唱和。

柯建銘質疑，國民黨主席朱立倫因為想選總統、想要製造行情，必須搞這一套來壓制新北市長侯友宜，但這套不見得有用。

民進黨上午召開記者會，黃彩玲表示，夏立言上次出訪，選在中國對台不理性軍演的時刻，這次選在間諜氣球侵美的敏感時機，不顧國際情勢，甚至不回應民眾質疑，還堅稱說這次到中國是客隨主便。

黃彩玲指出，夏立言說要去關懷民生，絕對沒有政治任務，朱立倫也辯稱是為了台灣農產品，要解決經貿問題，但大家都知道是中國栽贓台灣農產品有問題，刻意刁難突然禁止進口，國民黨竟然還要跟中共合演這齣假給紅利的大戲；國民黨此行最重要的目的就是國共接觸，請不要再拿關懷民生當幌子。

傳出夏立言將會見中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧，張志豪表示，王滬寧就是一國兩制台灣方案的設計師，而「習近平已經主張過現在世界上只有一國兩制台灣方案，國民黨還在談九二共識，根本就是欺騙國人。」

張志豪也拿出去年8月夏立言訪中，國民黨青壯世代的聯署書，以及國民黨新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人的發言，質疑這些人怎麼不再提醒夏立言不要訪中。

張志豪說，這次出訪團員，有朱立倫的小舅子高思博，而朱立倫岳父高育仁積極經營兩岸關係，有豐沛政商關係，令人懷疑夏立言是否只是幌子，請朱立倫說清楚、講明白，直接面對台灣人民。（編輯：翟思嘉）1120208