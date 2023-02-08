搜救隊赴土耳其遭中國吃豆腐 綠委批救災還在統戰

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（中央社記者王揚宇台北8日電）土耳其強震造成嚴重死傷，台灣派遣搜救隊前往救災，但遭中國媒體及網友吃豆腐，稱「中國人向土耳其伸援手」，民進黨團幹事長鄭運鵬今天說，在人命關天的救災過程，還可以做統戰的無聊戲碼，真的很悲哀。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日發生規模7.8強震，死亡人數還在增加。台灣首批搜救隊6日晚間搭機前往土耳其救災，第二批搜救人員也在7日出發。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於台灣幫忙救災，中國媒體、網友卻忙著統戰，鄭運鵬說，這真的很悲哀，而且當台灣救援部隊一出場，中國便開始宣傳大中國主義並矮化台灣，或是把台灣對其他國家的支援，說成是中國的貢獻，忙著統戰、「對內阿Q」，在此救災過程、人命關天的時刻，還可以做統戰的無聊戲碼，真的很悲哀。

鄭運鵬接著表示，不管與台灣有無邦交，台灣在第一時間都願意協助救災及人道救援，民間也願意出錢出力，「Taiwan can help」不是講講而已。

此外，對於國民黨副主席夏立言今天訪問中國，鄭運鵬說，希望夏立言的旅途順利，但對於中國對台灣各方面的吃豆腐、統戰，以及例行性的戰鬥機、戰艦、飛彈等對台威脅，希望夏立言要明確讓台灣人知道，能否表達台灣的嚴正抗議。

鄭運鵬指出，希望夏立言可以明確表達，中國國民黨不能接受中國相關發言體系所稱的一個中國原則或一國兩制台灣方案，也期盼能維護中華民國主權、台灣尊嚴，以及台灣不能被矮化。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰則說，希望夏立言能明確傳達台灣的主流民意，就是拒絕統一、拒絕統戰。（編輯：翟思嘉）1120208