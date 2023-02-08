夏立言率團訪中國大陸 稱沒有任何政治目的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）國民黨副主席夏立言今天率團訪中，將拜會新任國台辦主任宋濤，夏立言表示，此行沒有任何政治目的，就是關懷民生、對話溝通，只要是台灣人關心的問題，都會在適當時候表達。

國民黨文傳會6日發布新聞稿指出，夏立言將於8日下午率團前往中國大陸參訪，開展「交流對話、關懷民生」之行。訪團搭乘下午1時起飛的中國國際航空CA-186航班前往北京，停留期間將會見宋濤，並前往上海、南京、武漢、重慶、成都拜訪。隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國民黨智庫內政法制組召集人高思博，以及國民黨智庫資深顧問趙春山等人。

夏立言接受媒體聯訪表示，這次是繼去年8月後第2次去大陸訪問，除繼續關懷在大陸的台灣同胞，其次要表達台灣很多中小企業、農漁民、旅遊業及學校所面臨的困難，也希望能夠解決，另外因為大陸涉台機構有人事改變，也去認識互相了解。

夏立言說，過去一段時間，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，兩岸發生很多困難，現在似乎有點「春暖花開」的感覺，此行能增加互相了解與對話都是好事，總統蔡英文在跟台商見面時，也表達希望能增加雙方正面互動交往對談，在世界各地，對話似乎是趨勢氛圍。

夏立言強調，「我們是反對黨不是執政黨」，沒有被授權也無權力談判、諮商，唯一能做的就是去關心、去傳達訊息，希望能得到好結果，對於外界很多政治話語，對他來講都不存在。

對於記者詢問，2次參訪都值兩岸關係緊張敏感時期是否適合。夏立言指出，對很多人來講，永遠沒有適合時機，其實越危險的時候越要去，時機點也不是國民黨刻意挑在某個時段。

夏立言表示，雖然美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中行臨時喊卡，但增加對話溝通是世界各國一致的看法，目前雖然取消，可是布林肯還是希望能盡快到大陸訪問，國民黨會按照自己的步伐，心目中只有中華民國，只有台灣的利益。

對於記者詢問是否與中國國家主席習近平見面，夏立言說，沒有這樣的安排，目前跟陸委會報備的文件中，有表明會見到宋濤，至於其他人，國民黨的態度是客隨主便，如果對方有安排也不排斥。

夏立言說，國民黨上次跟中國大陸表達最強烈的一點，就是希望要增加航班、航點，希望農漁產品外銷中國大陸要設法解決，過去這段時間成果陸續展現出來，只要對台灣的人民好，不分縣市黨派，只要有幫助，國民黨都樂意去溝通。

記者追問是否擔心被外界說唱雙簧。夏立言表示，他曾擔任幾十年的外交官，也曾任職陸委會，不會因為一次的握手就完全被所謂「統戰」，不必有此疑慮。

記者詢問，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）日前說，根據情報得知，中國國家主席習近平已令解放軍準備在2027年之前侵略台灣。此行是否向宋濤當面表達台灣方面的關切。夏立言說，各方面都有很多估算，也聽過太多不同的年份，此行只要是台灣人關心的問題，都會在適當的時候向對方表達。（編輯：李錫璋）1120208