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夏立言訪中 朱立倫：為台灣農漁產解決經貿問題

2023/2/7 11:36
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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）國民黨主席朱立倫今天在台東縣黨部新春團拜時表示，副主席夏立言明天將訪問中國，目的是為台東釋迦等台灣農漁產品解決經貿問題，為民眾解決問題，沒有政治考量。

朱立倫上午由秘書長黃健庭、台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人陪同參加新春團拜，他致詞時強調國民黨是無私無我的政黨，是為百姓解決問題的政黨。

朱立倫說，明年總統大選，國民黨要堅持走對的路，走對的路就是愛台灣、為百姓解決問題、拚過好日子；提出對的人，對的人必須具備中道、理性、穩健、務實、實實在在做事情的人。

朱立倫指出，明天副主席夏立言將訪問中國大陸，民進黨制式反應就是抹紅、抹黑，不會為人民解決問題。對台東鄉親來講，釋迦等農漁業產品及台灣很多產業因兩岸經貿密切，需要溝通、交流，面對問題來解決問題。

去年夏立言訪中時，就是處理小三通、航點航班、台胞、台生問題，還有台灣人在柬埔寨受害，與中國共同打擊犯罪的問題。

朱立倫表示，國民黨做的都是為基層百姓解決問題，非為政治、也非一黨利益，是在幫民眾解決問題、讓民眾過好日子。（編輯：陳清芳）1120207

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