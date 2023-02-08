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夏立言訪陸 聚焦後疫情兩岸各領域交流合作

2023/2/8 12:57
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（中央社台北8日電）中國國民黨副主席夏立言今天起至17日率團訪問中國大陸。據國台辦公布，夏立言期間將參加兩項公開交流活動，包括「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會及兩岸青年企業家交流活動。

國民黨稍早前表示，夏立言此行將拜會新任國台辦主任宋濤，會在平等尊嚴基礎上與陸方交流對話。

中國國務院台灣事務辦公室今天在北京舉行例行記者會。國台辦發言人朱鳳蓮回答台媒提問時表示，為促進兩岸各領域交流合作、增進兩岸民眾利益福祉，夏立言訪問期間，兩岸有關方面將合作舉辦交流活動。

其中包括海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，訂於10日上午在北京舉行。

此外，中華全國青年聯合會、中國國民黨青工總會為指導單位，上海市青年聯合會、上海市青年企業家協會與海峽兩岸經貿文化交流協會青年委員會、三三會青年企業家委員會共同主辦的兩岸青年企業家（上海）交流活動則於13日上午在上海進行。

除了北京、上海，夏立言一行也將赴南京、武漢、重慶、成都等地參訪。

訪問團還包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博及國家政策基金會資深顧問趙春山等人。（編輯：周慧盈）1120208

#夏立言
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