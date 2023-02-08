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托育補助加碼遭疑與政見有落差 蔣萬安：階段性推動

2023/2/8 11:31
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市長蔣萬安剛拍板準公共托育補助加碼新台幣1000元，不過遭疑與政見有落差。蔣萬安今回應，催生、助養、好住等政見會階段性推動，希望全面減輕民眾負擔。

蔣萬安今天出席111學年度第2學期公私立國民小學校長會議，接受媒體聯訪時被問及準公共托育補助加碼1000元，但跟選前政見有落差。

蔣萬安回應，市政會議上社會局提出相關規劃方案，後來拍板先增加1000元減輕年輕爸媽負擔，未來催生、助養、好住等政見會階段性推動，希望全面減輕年輕爸媽負擔。

此外，土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，超過7000人因強震罹難。媒體提問若北市發生如土耳其此次規模的地震，北市房屋耐震狀況，以及北市是否進行總體檢。

蔣萬安表示，之前內政部數據顯示，台北市如果發生規模6級以上地震，會有約4000多棟建物倒塌，已經請各局處規劃北市整體未來都更，儘速推動老屋或危老相關重建。

另方面，媒體提問有關國民黨副主席夏立言今天訪問中國大陸一事。蔣萬安回應，行政院長陳建仁也提過，政府會強化兩岸交流這樣健康活絡的兩岸關係，同時也希望降低兩岸之間的緊張情勢，不分朝野都應該朝這方向前進。（編輯：張銘坤）1120208

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