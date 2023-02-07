夏立言8日訪陸　朱立倫：沒有一絲一毫政治考量

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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北7日電）國民黨副主席夏立言8日將訪問中國大陸，黨主席朱立倫今天表示，國民黨這次去，就是帶著農漁民，以及台胞、台生、台商需要解決的問題，沒有任何一絲一毫的政治考量，只有為台灣好。

夏立言將於8日率團訪中國大陸，預計將與多地台商交流。朱立倫今天下午在參加前副總統連戰的新書發表會後受訪表示，國民黨堅持兩岸和平，堅持區域的安全，要透過對話交流，而不是要對抗交惡。民進黨真的是一個雙標黨，說希望對話交流，結果國民黨去做，就只會罵、抹紅，不幫民眾解決問題，只會製造問題。

朱立倫強調，國民黨這次去，就是帶著農漁民，以及台胞、台生、台商需要解決的問題，國民黨去面對問題、解決問題，做對話交流，希望真正能夠幫助台灣的農漁民，以及台生、台胞，國民黨沒有任何一絲一毫的政治考量，只有為台灣好，絕對沒有任何的政治考量。

朱立倫也說，民進黨口中要講和平保台，但同樣不放棄台獨黨綱，他覺得民進黨主席賴清德應該好好解釋一下，民進黨所堅持的台獨，跟和平保台如何共存，如何在雙標之下能夠達成目標。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書撰文表示，這不是夏立言第一次率團訪問中國，在2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國發動圍台軍演、兩岸情勢緊張之際，夏立言仍執意率團訪問中國，不僅國內民眾一片錯愕，更傳達給國際社會台灣準備投降中國的錯誤政治訊息。柯建銘呼籲國民黨三思而後行，勿出賣台灣人民的利益來換取自身的政治利益。

前立法院長王金平則是在參加連戰新書發表會前說，民進黨有自己的看法，批評是自然的，但國民黨該去的就要去，可以說有其任務與目標，起碼可以讓兩岸之間和緩一點。

國民黨副主席連勝文表示，國民黨所做的每一件事，跟兩岸之間的溝通交流，都是開大門走大路，一方面對得起國家，二方面無愧於台灣人的期待，特別是台灣父母親對國民黨深刻期望，保護下一代，避免受到戰火荼毒，國民黨做任何事都是理直氣壯，開大門走大路。（編輯：蘇龍麒）1120207