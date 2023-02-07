綠批夏立言訪中朝共 藍反擊綠營才是國安破口

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北7日電）民進黨新聞部主任張志豪今天說，國民黨副主席夏立言將率團訪問中國，國民黨「朝共促統」，棄國家利益於不顧，急著向中國輸誠；國民黨則質疑，民進黨的鄭文燦、梁文傑和鄭運鵬才是台灣國安最大破口。

張志豪上午召開記者會表示，中國間諜氣球事件正在發生，夏立言此時此刻再度堅持訪中，國共之間究竟存在什麼政治交易，難道國民黨為了提名總統候選人，執意現在就要去，國民黨「朝共促統」，棄國家利益於不顧，急著向中國輸誠，不禁讓人懷疑國共圖謀到底為了什麼，是否為了共同呼應中國國家主席習近平「統一台灣」的主張，出賣台灣人民的利益。

張志豪說，夏立言去年訪中已經喪權辱國，今年為何執意要去，國民黨主席朱立倫毫不顧慮台灣人民的尊嚴，心中是否還有台灣人民。

此外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬昨天批評夏立言訪中規劃，國民黨桃園市議員凌濤上午在國民黨記者會表示，鄭運鵬曾以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，被稱「中國鵬」，竟有臉批評國民黨。

凌濤說，夏立言訪問大陸，國民黨的「重要任務」跟去年一樣，是保護台商、台生、台胞權益，反觀民進黨卻是去玩樂；行政院副院長鄭文燦和陸委會副主委梁文傑曾於2011年涉足澳門酒店，難道沒有被情治系統滲透，鄭文燦、梁文傑和鄭運鵬，是否才是台灣國安最大的破口，國安單位應盡速調查。（編輯：謝佳珍）1120207