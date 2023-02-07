促中小企業升級轉型 藍籲政府速提具體可行方案

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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，國民黨團大方向支持政府將協助傳統產業及中小企業升級轉型，但中小企業在疫情期間受到嚴重衝擊，國民黨要求政府立即提出具體可行的方案來協助。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯，以及國民黨立委賴士葆、費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「中小企業亟待協助，請政府立即提出具體方案」記者會。

曾銘宗指出，台灣在疫情期間的經濟發展有三大特色，分別是大企業相對好、中小企業相對不好；出口相對好，內需相對不好；製造業相對好，服務業相對不好。而中小企業中有80%是服務業，在這3年疫情期間，中小企業受到衝擊最嚴重，收到影響也最大。

曾銘宗表示，去年底總統蔡英文召開國安高層會議，將協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型，這個大方向，國民黨團支持。日前行政院長陳建仁拜會黨團時，也提及在「全民共享」特別預算會撥新台幣1000億元給中小企業跟弱勢，國民黨團也贊成，但給錢容易，政府有沒有提出好辦法才是重點。

曾銘宗指出，過去蔡政府在防疫紓困振興特別預算中編870億給中小企業信保基金，協助銀行辦理專案貸款，但3年過去只執行150億而已，顯示當時預算編列非常草率，不僅未經評估，執行力也有問題，證明不是給錢就可以解決問題。

曾銘宗表示，中小企業創造超過900萬個工作機會，涉及到台灣的社會穩定，如今中小企業歷經疫情衝擊影響，又面臨數位轉型與淨零碳排，真的亟待政府協助，國民黨團要求政府立即提出可行方案，協助中小企業升級轉型，為台灣經濟及社會發展帶來更大的貢獻。

費鴻泰指出，去年底國安高層會議，宣示要協助傳統產業及中小企業朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型，而經濟部工業局提出「以大帶小」政策，促進中小企業低碳轉型，卻被中小企業批評是「把錯脈、抓錯藥」，真的要問蔡政府到底要怎麼幫忙中小企業。

媒體詢問，國民黨副主席夏立言8日將前往中國大陸訪問，預計將拜會國台辦主任宋濤，外界揣測此行與2024總統大選有關。對此，曾銘宗表示，總統大選離現在還有將近1年的時間，這樣的想像太豐富，夏立言訪陸跟2024大選沒有任何關係，國民黨團特別嚴肅澄清。

他指出，疫情期間，很多台生、台企面臨很多問題亟待協助，因此夏立言才會到中國大陸去訪問，了解台生、台企的心聲並反映給當地主管機關，完全是希望能協助台生、台企，也符合蔡總統「後疫情時代要進行有秩序的兩岸交流」等對外宣示。（編輯：楊凱翔）1120207