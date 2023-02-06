綠盼夏立言訪中勿輸誠 藍回嗆別當兩岸和平絆腳石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）國民黨副主席夏立言將訪中，拜會國台辦主任宋濤。民進黨今天提醒夏立言不要棄台灣利益不顧，急著向中國輸誠。國民黨則指出，國民黨一定會堅守立場，期盼民進黨不要成為兩岸邁向和平繁榮與區域穩定的絆腳石。

國民黨副主席夏立言將於8日率團訪中，開展「交流對話、關懷民生」之行，將拜會新任國台辦主任宋濤。國民黨定調夏立言此行主要延續去年8月「關懷聆聽」之行的成果和目標，重點是關心在陸台灣民眾、反映基層民意、和中國大陸涉台人士交流，會在平等尊嚴的基礎上與陸方交流對話。

民進黨今天發布新聞稿指出，近期中國不僅持續對台文攻武嚇，也製造國際社會動盪，美國國務卿布林肯在中國間諜氣球事件後決定推遲訪中行程，夏立言此刻訪中只會徒增國際社會不必要的聯想。提醒夏立言不要棄台灣利益不顧，急著向中國輸誠。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰則在立法院召開輿情回應記者會；針對夏立言將率團訪中一事，鄭運鵬在回應媒體提問時表示，國民黨重要幹部去中國一定有重要任務，而中國與國民黨的交流，在全世界來看都不是很尋常。

鄭運鵬指出，一般民主國家的政黨、政治往來，一定有共同議題，討論兩國如何更進一步的合作及促進兩國利益等，但中國明顯有設定非常明確的政治前提，像是宋濤說堅持和平統一、一國兩制方針，以及體現一個中國原則的九二共識等。

鄭運鵬說，不管是國民黨執政時期，還是民進黨執政時期，兩岸人民關係條例對兩岸往來的規範都一樣，不會因為民進黨執政就特別嚴格，也希望國民黨不要到了中國，帶給全世界支持台灣的民主國家錯誤訊息，以為台灣很期待要跟中國統一。

鄭運鵬表示，誠懇呼籲國民黨不要誤判形勢，不要帶給國際上錯誤的訊息，國民黨一再派員過去跟中國接觸，在這點上面就是被統戰，請國民黨要非常謹慎注意，也要給民眾清楚交代。

國民黨發言人林家興表示，國民黨在兩岸有疫後復甦與發展需要、關係逐漸有融冰跡象的此時出訪中國大陸，一定會堅守立場，爭取與守護台灣的民生福祉與權益，也期盼民進黨少點抹紅，多點祝福，不要阻礙國民黨為台灣民眾拚好日子的努力，自甘成為兩岸民間交流、邁向和平繁榮與區域穩定的絆腳石。

林家興指出，國民黨此次赴中國大陸之行，是延續去年8月的交流聆聽之旅，注重在中國大陸台灣民眾權益以及民生經貿問題，並代為反映廣大農漁民與及中小企業的心聲，是為了「顧民生護台灣」，聚焦追蹤民生經濟議題及台人權益，更渴望促進兩岸透過交流對話減緩對抗。（編輯：林興盟）1120206