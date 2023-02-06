夏立言訪中 民進黨籲國民黨勿陷中共統戰框架

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨今天說，中國國民黨副主席夏立言預計8日再度率團訪問中國，民進黨提醒國民黨，切勿陷入中共當局統戰框架，而是要以台灣民意為念，要求中共當局立即放棄對台灣的不理性作為。

民進黨今天發布新聞稿指出，夏立言去年選前，在中共圍台軍演敏感時刻堅持赴中訪問，但中共當局仍然不斷對台灣施以文攻武嚇，夏立言預計8日再度率團訪問中國。

民進黨提醒，今年年初新任中國國台辦主任的宋濤表明，將在「一中原則」、和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。夏立言此刻率團訪中即可能落入中國的強制性政治框架之中，替中國國家主席習近平的「一國兩制台灣方案」背書。

民進黨指出，近期中國不僅持續對台文攻武嚇，也製造國際社會動盪，美國國務卿布林肯在中國間諜氣球事件後決定推遲訪中行程，夏立言此刻訪中只會徒增國際社會不必要的聯想。民進黨提醒，此刻中國仍持續對台進行強制性政治框架及軍事脅迫，夏立言不要棄台灣利益不顧，急著向中國輸誠。

民進黨指出，2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國發動圍台軍演，兩岸情勢緊張之際，夏立言卻仍執意率團訪問中國，不僅民眾一片錯愕，更向國際社會傳達台灣準備投降中國的錯誤政治訊息。

民進黨質疑，今年正值各政黨籌備總統大選初選時刻，夏立言開春便急著出訪中國，令人質疑是否幫國民黨主席朱立倫參選總統向中共投石問路，又或是國民黨參選總統人選還要經習近平同意。

民進黨強調，兩岸應該要以對等、尊嚴、民主、平等的對話，負責任的來處理分歧。民進黨認為，面對疫情趨緩，兩岸及國際都逐步開放的新情勢下，應一起思考如何推動疫後健康有序的交流，這才是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。（編輯：翟思嘉）1120206