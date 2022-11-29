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趙春山：抗中保台明年會發生作用

2022/11/29 17:24（11/29 20:01 更新）
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對外關係協會「備戰？避戰？台灣的選擇」座談活動29日在新北舉行，會中邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（右）、前參謀總長李喜明（左）與談，分析兩岸情勢。中央社記者王騰毅攝　111年11月29日
對外關係協會「備戰？避戰？台灣的選擇」座談活動29日在新北舉行，會中邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（右）、前參謀總長李喜明（左）與談，分析兩岸情勢。中央社記者王騰毅攝　111年11月29日
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（中央社記者劉冠廷台北29日電）亞太和平研究基金會首席顧問趙春山今天表示，抗中保台在這次地方選舉雖沒發生作用，但在明年一定會發生作用；國民黨副主席夏立言則說，國民黨有信心可以與對岸維持現狀，因為有九二共識這個政治基礎。

對外關係協會今天舉辦「備戰？避戰？台灣的選擇」座談會，由身兼會長的夏立言負責主持，邀請到前參謀總長李喜明、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山和政治大學歷史系副教授周一騰等人與談。

夏立言表示，現在討論兩岸可不可能發生戰爭的議題幾乎天天有，這讓他感觸非常深，過去前總統馬英九執政時，兩岸非常和平安定繁榮，是和平之海，但短短幾年變成最可能爆發衝突的熱點，原因大家心知肚明，因此希望透過討論，為兩岸找到和平安定大道。

夏立言說，國民黨希望能維持現況，但這現況是要往前不斷進步的，至於為何國民黨有信心可以讓現況維持，還能進而往安定繁榮前進，是因為與對岸有九二共識這政治基礎，也許有人不相信九二共識，但又找不出替代方案，因此與對岸沒有政治基礎。

夏立言強調，國民黨絕對相信，兩岸關係可以有合作的領域，也有對抗的地方，國民黨主席朱立倫在很多地方都說過，國民黨的政策就是要有有堅強的國防（Defense），另一方面對於區域安全，就是要對話（Dialogue），這可確保兩岸和平穩定。

李喜明則說，對台灣而言，避免戰爭其實很簡單，把中國跟中共區分出來，把13億人與9000萬人分清楚，跟13億人親善點，創造出善意的氛圍。

李喜明說，一定抗中才能保台嗎？保台勢必要做，但應該要是「和中保台」，台灣應該要手上拿著棒子，但又輕聲細語；輕聲細語是和中，手上的棒子則是保台。

李喜明也表示，台灣兵役不是役期的長短，問題是有無好好訓練，割草、掃地1年比割草、掃地4個月還慘，因為會造成國家防衛的負擔，因此他提倡應建立自願的國土防衛部隊，由特戰部隊來訓練，由這來代替心不甘情不願的來當兵的人。

趙春山指出，抗中保台在這次地方選舉雖沒發生作用，但在明年一定會發生作用。如果這次大陸因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台的軍演發生在明年，國民黨還要不要選？可望出任美國聯邦眾議院議長的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）明年可能訪台，到時中共不可能不做回應，這一回應就會有傷害了。（編輯：翟思嘉）1111129

對外關係協會29日舉行「備戰？避戰？台灣的選擇」座談會，探討兩岸發生戰爭的可能情勢及因應措施，由協會會長夏立言（右）主持，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（右2）、前參謀總長李喜明（左2）等人與談。中央社記者王騰毅攝　111年11月29日
對外關係協會29日舉行「備戰？避戰？台灣的選擇」座談會，探討兩岸發生戰爭的可能情勢及因應措施，由協會會長夏立言（右）主持，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（右2）、前參謀總長李喜明（左2）等人與談。中央社記者王騰毅攝　111年11月29日
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