夏立言：我是唯一在陸官員面前表達台灣反對軍演

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國民黨副主席夏立言（站者）8月率團訪問中國大陸引起議論，他3日到基隆出席青年座談會時表示，他是唯一在中國大陸官員面前，告訴對方台灣90%民眾反對軍演。中央社記者王朝鈺攝 111年10月3日

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）8月率團訪問中國的中國國民黨副主席夏立言今天表示，他是唯一在中國大陸官員面前，告訴對方台灣90％民眾反對軍演，對中國大陸對台灣的軍演感到不舒適、憂慮。

夏立言陪國民黨主席朱立倫前往國民黨基隆市長參選人謝國樑設在基隆七堵區的競選總部，參加基隆青年座談會時表示，國民黨和中國大陸台商這3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒互動，但沒人想到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台及中國大陸會有軍演，且到中國大陸機票很難安排，就按原計畫出發。

他說，本來很單純探視台商，被民主進步黨操作變得非常複雜，如行程本來只到華東、珠江三角洲地區等，申請文件欄位寫「可能見到的中國大陸官員」，可能會見到國務院台灣事務辦公室主任劉結一和海峽兩岸關係協會會長張志軍。

夏立言表示，這不是他要求見面，但公文送到大陸委員會報備後，隔天媒體就長篇報導他是應中國大陸邀請，還要向中國大陸報告國民黨立場等，全都不是事實；他按行程見到張志軍，也利用這個行程做該做的事。

他說，他發現台商現在最困難的是兩岸航班、航點，中國大陸官員告訴他，對這件事樂觀其成，主要問題出在政府和航空公司，國民黨會持續往前推進。

夏立言表示，有關海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），如果喊停可能對台灣企業界造成非常大打擊，中部業者也很擔心，在他要求下，中國大陸明確表明暫時不會停止ECFA；此外，很多年輕人在柬埔寨遭詐騙受害，中國大陸也表示願意協助，甚至提供2個電話號碼直接聯絡。

他說，兩岸目前兵凶戰危，不像過去國民黨執政8年，台灣海峽是和平之海，台灣在外交安全上得到很多紅利。他過去在陸委會任職時，桌上電話可直接打到國台辦，電話現在還在，但不會再響了。

夏立言表示，很多美國軍事將領告訴他，不是怕打仗，而是不樂見因意外發生戰爭。2016年發生雄風飛彈誤射漁船事件，如果是打到中國大陸軍艦或船隻，這時兩岸沒溝通管道，很可能會引起戰爭。（編輯：李明宗）1111003