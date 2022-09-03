夏立言率團赴中 馬英九：非常重要的避戰措施

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨副主席夏立言日前赴中訪問，引發爭議。前總統馬英九今天說，雖然黨內不少意見，可是這時候去才能讓大陸真正知道，台灣還是有人願意討論問題，這是非常重要的避戰措施。

中共在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後展開軍演之際，夏立言率團登陸訪問，除引發綠營抨擊，國民黨內也有不同的聲音。馬英九上午出席啟思國安青年營開幕式時表示，台灣的國安策略應該是備戰、避戰、謀和，總統蔡英文提出不畏戰、不求戰的口號，這是多餘的，因為台灣不可能去求戰，若真的發生戰爭，畏也沒用。

馬英九強調，他不是疑美派，是就事論事，認為美國沒有這麼大的能力可以幫忙任何事，還是要自己想辦法；而要自己想辦法，就要與大陸接觸。國民黨派夏立言到大陸，內部有不少意見，可是這時候去才能讓大陸真正知道，台灣還是有人願意就問題做討論，這是非常重要的避戰措施。

馬英九也說，當裴洛西訪台後，美國民間有些很有意思的反應，就有一篇文章提到「台灣不能依賴美國爸爸來解決自己的問題」，要備戰就要想辦法避戰，避戰才能減少人員的傷亡。最近大陸的無人機飛到外島，後來被趕走或是擊落，如果這些動作可以更快一點，會讓民眾對國軍有更大的信心。

他進一步表示，他執政時沒人認為兩岸會打仗，與中國國家主席習近平見面時，英國「經濟學人」社論表示這是1980以來中國大陸在主權問題上對台灣最大的讓步；不過5年後，「經濟學人」卻說「台灣是世界上最危險的地方」，這很清楚，民進黨執政將台灣可能與大陸達成和平解決問題的方向改變了。

馬英九認為，美國有許多讓盟友失望的例子，台灣與美國有很好的邦誼，美國也給予很多援助，但還是要靠自己，否則到時候失望時，就來不及了。（編輯：黃瑞弘）1110903