夏立言稱遭政治化 蔡其昌：訪中時候中國文攻武嚇

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左4）28日到台中市大里區內新市場拜票，尋求民眾支持。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）國民黨副主席夏立言訪中昨天返台，他並表示出訪遭到惡意政治化。民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，國民黨應清楚跟社會表達，面對中國文攻武嚇，他們的立場為何？

夏立言10日率團赴中國訪問，期間分別與海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面，過程引發外界議論，夏立言昨天搭機返台後，以視訊方式召開記者會，報告此行成果，他並表示出訪遭到惡意的政治化。

蔡其昌今天到台中市大里區內新市場拜票，他接受媒體聯訪時表示，對方飛彈在門口演習，不斷文攻武嚇，對台灣的農特產品加以打壓，都代表中國對台灣絕對不是善意，在對方不懷善意的情況下，兼任台中市政府國際事務委員會委員的夏立言，這個時間點去訪問中國，這是台灣人民難以接受的。

蔡其昌強調，國民黨應該清楚跟社會表達，面對中國的文攻武嚇，他們的立場為何？台中市長盧秀燕也應該更清楚表達，對於夏立言回國後講的這番話，是支持還是反對？

媒體提問，盧秀燕過去將競選總部設在大里區，是否代表要搶攻票倉。蔡其昌說，選擇競選總部地點並不是重點，這4年來，看到中市府在大里沒有做出任何建設，唯一看到的是好不容易大家為中小企業爭取到的夏田產業園區，被市議員李天生發現市府想在園區設置水肥廠。

蔡其昌說，競選總部設在哪裡，是每個人選戰佈局的考量，但是市民的投票，是以有沒有做事、有沒有建設、有沒有改變、有沒有更為光榮驕傲，這才是市民投票的依據。

台中市政府今天透過文字稿表示，大里夏田產業園區是依產業創新條例辦理申請設置作業中，園區依規定劃設污水處理廠用地，就園區內工廠產生事業廢水，統一排入區內污水管線至污水處理廠集中處理，目前正依環評法等規定辦理二階環評審查中。

中市環保局指出，此案目前為環評階段，尚未開發設置，若後續開發單位有操作輔導需求，環保局將協助派員專案輔導。（編輯：陳仁華）1110828