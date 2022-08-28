馬英九：夏立言訪陸正確 兩岸緊張更要溝通

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北28日電）國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，前總統馬英九今天表示，兩岸情勢緊張，更需要溝通，夏立言訪陸是正確的；肩負兩岸溝通責任的民進黨政府，不僅派不出人，還要罵國民黨，非常不正確。

夏立言日前率團訪問中國大陸並於昨天返台，期間分別與海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面。陸委會批評夏立言等呼應對岸統戰旋律，傳達錯誤訊息，對國家整體利益造成嚴重傷害。

馬英九今天出席國民黨第21屆第2次全國代表大會前，接受媒體聯訪時表示，夏立言去中國大陸訪問是正確的。在兩岸情勢特別緊張時，兩岸更需要溝通，而溝通的責任原本應在民進黨政府身上，但民進黨卻派不出人，結果國民黨派人去還要罵，這非常不正確。

馬英九說，現在兩岸兵凶戰危，應盡一切方法避戰。

是否會影響年底縣市長選情，與會的國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，夏立言訪陸，直接當面清楚表達台灣人民反對中共軍演的立場及態度，以及反映國內農漁產品檢疫、兩岸共同打擊犯罪的相關議題，同時也向陸方表達捍衛中華民國的決心，確保台灣民眾的相關權益。

國民黨桃園市長參選人張善政指出，夏立言訪陸，重點就是要讓對岸知道台灣的民意。

國民黨台南市長參選人謝龍介認為，夏立言訪陸對選情會有所影響，但經充分說明清楚後，會降低很多疑慮。兩岸情勢緊張又毫無對話管道，而國民黨有管道能溝通，對兩岸和平發展有相當的助益。

謝龍介表示，國民黨沒有所謂「親中」，兩岸要和平發展就要對話，如果蔡政府不願意用九二共識，可以提出新的兩岸共識，但在沒有新共識的情況下，國民黨以九二共識的基礎開啟溝通的大門，對於兩岸和平有幫助。

前國民黨主席江啟臣表示，夏立言已經盡力，因為這是吃力不討好的工作。維護兩岸和平，促進兩岸交流跟對話，應該是政府的責任，不應該是在野黨的責任。（編輯：謝佳珍）1110828