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夏立言：關心在陸台人 向陸方傳達對軍演不滿

2022/8/27 20:52
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨副主席夏立言今天表示，國民黨長期關心台灣民眾在大陸的生活與權益，此次訪問大陸就是關心同胞，向陸方轉達民眾對軍演、兩岸航班、恢復小三通與ECFA早收清單等議題看法，他非常不齒有人將此行與選舉掛鉤。

夏立言10日率團赴中國大陸訪問，期間分別與海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面。今天下午搭機返台後，隨即以視訊方式召開記者會，報告此行成果。

夏立言說，國民黨不是執政黨，但關心民眾生活、權益都是不遺餘力；受到疫情影響，國民黨過去一段時間沒有人到大陸探訪，經過一段時間準備後，決定由他與大陸部主任林祖嘉到大陸訪問。

他指出，此行目的非常單純，就是關懷、聆聽台灣民眾在大陸生活的心聲，以及過去這段時間生活所遇問題；雖無法立即解決，但可將這些問題提供給兩岸政府參考，並透過黨籍立委監督政府，盼能盡快解決問題。

夏立言說，很多台商憂慮大陸軍演，關心柬埔寨電信詐騙、兩岸航班、恢復小三通等議題，以及ECFA早收清單終止的傳言等事，他與張志軍、陳元豐見面時，都針對這些議題廣泛交換意見；陸方亦表達不願看到兩岸關係若惡化，恐影響ECFA早收清單的問題，他認為目前應該沒有終止的問題。

至於是否擔心被抹紅，夏立言說，他對有人將此行與選舉掛鉤非常不齒，此行非常單純，不幸的是被有心人士操作並複雜化，幸好用實際行動證明是坦蕩蕩，沒有一己之私、一黨之私。

媒體詢問，如何向陸方表達對軍演的立場，夏立言表示，軍演對兩岸和平發展毫無幫助，他明確告訴陸方，台灣絕大多數人對軍演感到不安、憂慮與不滿；且國民黨的立場是不會改變的，對任何軍演都不能接受。（編輯：林克倫）1110827

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