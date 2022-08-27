林佳龍：兩岸談判應政府主導 政黨不宜越俎代庖

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天說，國民黨副主席夏立言訪問中國且見官員是自我矮化。中國以商圍政、以民逼官，國民應團結，而兩岸談判應由政府主導，政黨不宜越俎代庖。

夏立言率團訪問中國，接連與海峽兩岸關係協會會長張志軍、中國國務院台灣事務辦公室副主任陳元豐見面，引發關注。

林佳龍上午前往深坑區老街掃街，接受媒體聯訪表示，夏立言代表中國國民黨主席朱立倫組團前往中國，見對方官員，自我矮化。

他說，全世界目前警覺中國崛起，支持台灣，就是中國一切為政治服務，以商圍政、以民逼官，台灣人更應團結，特別是兩岸談判要由政府主導，政黨不宜越俎代庖，自我矮化，讓國際看到錯誤訊息，以為國民黨、中國共產黨又在和談。

林佳龍表示，現在更應團結支持政府，尤其國際都在觀察台灣民意，包括夏立言訪中及台灣年底選舉雖是地方選舉，國際也在觀察民意。

他說，新北市長侯友宜曾說對夏立言訪中「值得商榷」，即不表明立場，只是希望大家商量、研究；夏立言要見中共官員時，侯友宜又說希望開放透明，這也是沒立場，只是希望程序上不要私相授受。

林佳龍表示，夏立言自我矮化是賞國民黨耳光，等於賞侯友宜耳光；侯友宜是國民黨從政黨員及最大縣市首長，而中國文攻武嚇、步步進逼，侯友宜有志於問鼎大位，不能再閃避。

他說，中共想以商圍政、以民逼官，侯友宜立場在哪？國民一再質疑，侯友宜不能一再迴避，這不是負責任政治人物應有態度。 （編輯：李明宗）1110827