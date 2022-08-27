夏立言訪中返國 台灣基進機場抗議要求原機遣返

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（中央社記者葉臻桃園機場27日電）國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，今天返台。台灣基進在桃園機場外召開記者會，怒批國民黨在台灣的危機時刻到敵國輸誠，是不可饒恕的行為，要求夏立言出訪團原機遣返。

夏立言10日率團訪中，接連與中國海協會會長張志軍、中國國台辦副主任陳元豐見面，引發關注。台灣基進下午在桃園國際機場外召開「跪中跪共跪習帝，卸世卸眾夏立言」記者會進行抗議。

台灣基進秘書長王興煥表示，中國國民黨執意要在台灣的危機時刻到敵國輸誠，要對夏立言表達台灣人的憤怒；陳抗配合政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，在機場外集結，但夏立言利用特權走商務通道，對他們避不見面。

王興煥說，現在是台美關係達到今年最高峰，台灣向全世界表達親美抗中立場的時候，夏立言卻率團去中國，對全世界表達台灣仍然有親中、認同中國的民意，是罪大惡極、不可饒恕的行為。

王興煥也說，中國因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而軍演，台灣人威武不屈，夏立言卻去中國訪問，對全世界上演了未戰先降的樣板。

王興煥說，中國國家主席習近平將於中共20大尋求第3任期，未來5年台海充滿危機，夏立言卻在此時訪中表達擁護與順從，「國民黨是中國養的狗」，中國召見夏立言是為了要分化台灣，國民黨是在迎合敵國，國民黨是台灣的悲哀。

王興煥表示，國民黨一心認同中國，卻不肯用單程機票滾回中國，堅持要留在台灣，當親中通敵的台奸；未來台灣要面對5年的台海危機，但台灣人不恐懼也不屈服，要居安思危，從不縱容台奸開始。（編輯：李錫璋）1110827