夏立言8日率團赴陸 將拜會國台辦主任宋濤

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨副主席夏立言將於8日率團訪陸，此行將拜會新任國台辦主任宋濤。國民黨今天表示，關心在陸台灣民眾、反映基層民意、和大陸涉台人士交流，是此行的重點，會在平等尊嚴的基礎上與陸方展開交流對話。

國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，夏立言將於8日下午率團前往中國大陸參訪，開展「交流對話、關懷民生」之行。此行主要延續去年8月「關懷聆聽」之行的成果和目標，傾聽旅陸台人的心聲，也會持續追蹤之前代為向陸方反映的民生問題、台灣民眾權益是否有進展。

國民黨表示，關心在陸台灣民眾、反映基層民意，以及和大陸涉台人士交流，是此行的3個重點。訪團也安排拜會新任國台辦主任宋濤，會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，反映當前台灣最新民意對台海安全的關切、對區域和平穩定的期望，也傳達廣大農漁民和中小企業希望互惠互利、共榮雙贏的心聲，為促進兩岸和平穩定及繁榮發展盡一份心力。

國民黨指出，此行早已於過年前就安排，行程都是由黨部方面主動規劃，主要考量是過年後多數旅陸台灣民眾已返回中國大陸，地點除北京外，集中在去年行程沒有到訪的南京、上海、武漢、重慶等華中地區為主。

國民黨表示，訪團預計於8日出發，並於17日返台。此行除夏立言外，隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山等人。

國民黨向兩岸政府呼籲，兩岸固然存在分歧之處，但不應損及雙方的經貿關係及民生福祉，而是應該透過積極溝通協商來化解。近期總統蔡英文也強調「維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待」，可見兩岸交流已是不分朝野的共識。

國民黨表示，訪團在返台後也會將所見所聞如實反映給台灣社會和政府單位，以利後續政策的制定和推動。無論在朝或在野，國民黨始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平」的立場，更以確保兩岸和平穩定、推動兩岸交流合作、保障台灣民眾利益、促進基層民生福祉為己任。（編輯：翟思嘉）1120206