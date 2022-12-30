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宋濤接國台辦主任 學者：對台事務重視程度提升

2022/12/30 15:32（12/30 15:50 更新）
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（中央社記者吳柏緯台北30日電）中國大陸國台辦28日人事異動，曾任中共中央對外聯絡部長的宋濤接任國台辦主任。學者認為，這項人事任命顯示提升對台事務的重視程度；陸委會則呼籲陸方應務實改善兩岸關係。

國台辦官網28日發布，由曾任中共中央對外聯絡部長的宋濤接任國台辦主任（兼中共中央台辦主任），前主任劉結一已告卸任。

對於這項人事安排，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天接受中央社訪問時指出，由「副國級」的宋濤出任「正部級」的國台辦主任，顯示對台灣議題的重視程度上升。

他說，宋濤的人事任命顯示國台辦主任一職仍是由外事系統出任，只是和過去劉結一、王毅都是以新任中央委員之姿接任的情形不同，宋濤已經擔任過19屆中央委員。「理論上，67歲的宋濤在明年兩會期間應該會擔任政協副主席職務。這樣的安排也能解決正部級須65歲退休的問題。」

張五岳認為，政協副主席加上台辦主任的身分，凸顯對台灣議題重視的程度。此外，由「副國級」出任台辦主任，在很多涉台事務的整合上會比較有利，因為許多事情是分散在各部門。

宋濤出任國台辦主任後，可能會牽動內部新一波人事調整。

張五岳說，目前國台辦副主任依序為陳元豐、龍明彪、潘賢掌，可以預期，明年台辦高層可能會做比較多的變動。

然而張五岳也強調，宋濤的人事任命固然有其代表意義，但在涉台這個系統上最重要的仍是習近平、王滬寧與王毅。

中共總書記習近平擔任中共中央對台工作領導小組組長；王滬寧預料將接替汪洋出任中國全國政協主席，並兼任中央對台工作領導小組副組長；預料接替楊潔篪出任中央外事辦主任的王毅，也將成為對台工作領導小組秘書長。

陸委會副主委邱垂正29日在例行記者會中被問及有關國台辦的新任人事安排時，呼籲中共當局應正視與尊重台灣人民堅守中華民國國家主權、珍視自由民主核心理念，改變對台強制性的負面政策與作為，務實改善兩岸關係。（編輯：楊昇儒）1111230

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