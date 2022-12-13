國台辦回應台灣食品註冊受阻：時間充分足夠處理

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（中央社記者邱國強北京13日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，陸方2021年4月已發布相關規定，至今年8月底前有充足時間處理食品註冊訊息不規範問題。以此指責陸方製造貿易障礙是「政治操弄」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室傍晚以朱鳳蓮答記者問名義，以書面作上述表示。

朱鳳蓮說，陸方2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第248號令），自2022年1月1日起實施，適用於所有國家和地區向中國大陸境內出口食品的生產、加工、貯存企業的註冊管理。

她提到，相關規定「於法有據、公開透明，符合國際規則和通行作法，充分考慮了貿易便利化原則」。有關主管部門並根據世貿組織（WTO）有關規則進行了通報，並於2021年10月向台方通報了有關事項和要求。

朱鳳蓮又說，根據上述規定要求，陸方對台灣食品企業提出的註冊申請，有關主管部門「及時予以審核」，對符合要求的申請「及時予以註冊」，對不符合要求的申請「亦逐一告知具體原因」，並將相關企業補交註冊訊息的期限，由2022年6月30日延長至8月31日。

她強調，已按要求更新註冊訊息並審核通過的（台灣）企業「一直對大陸保持正常出口」。而從2021年4月至2022年8月，「有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜，部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題也並不難解決」。

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朱鳳蓮宣稱，「民進黨當局」持續「惡意歪曲事實，純屬故意抹黑、欲蓋彌彰的政治操弄」。不但不採取有效措施協助有關企業，反而將大陸正常的食品安全監管措施「汙衊為貿易障礙、歧視待遇」，充分暴露其「漠視島內業者的利益、謀求一黨政治私利的本質」。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停一批台灣產品輸入。衛生福利部次長王必勝10日表示，中方對進口貨品做註冊管理合理，但是世界上其他地方的截止日期都是明年6月30日，唯有台灣硬是被提早一年；且中方對於註冊不合格的理由從未說明，也讓有意願補件的廠商很難有正確的方向。（編輯：張淑伶）1111213