未向WTO抗議中國卡關貿易？農委會：已提13次關切

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）農委會今天說，有政論節目質疑中國暫停台灣農產輸入，農委會沒向世界貿易組織（WTO）抗議，實則已向其中SPS委員會提4次特定貿易關切，針對食品無法輸入，在TBT委員會提9次。

行政院農業委員會國際處表示，有政論節目質疑農委會主委陳吉仲針對中國暫停台灣農產品輸入，屢次表達違反WTO規範，但是沒有抗議，實則近年政府依據不同部會職掌業務，已向WTO提出特定貿易關切。

農委會動植物防疫檢疫局並發布新聞指出，針對中國片面暫停台灣鳳梨、釋迦、蓮霧與柑橘類水果輸銷案，已由常駐WTO代表團自110年11月起在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）第81至84次例會，4度提出特定貿易關切。

其次，第84次例會中，也就案件逾一年多仍未解決表達感到無法理解與遺憾，要求中國依據國際規範提出鑑定報告與風險評估報告，儘速恢復上述4類鮮果實輸銷。

110年2月、9月及111年8月陸續暫停上述4類鮮果輸銷時，對於中國關切的供果園、包裝廠源頭管理積極進行改善，並訂定強化管理規範，建議雙方透過兩岸協議提平台討論，但未獲實質回應。

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針對「中國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，引起國內食品及農產品業者註冊未獲核准而無法輸入產品部分。防檢局表示，從109年WTO的技術貿易障礙委員會（TBT委員會）第80次例會起算迄今，已9度向中國提出特定貿易關切。國際處指出，持續關注國際情勢。

防檢局補充，合計台灣、加拿大、澳洲、美國、日本、歐盟等會員所提關切重點，包括中國規定是屬貿易障礙、審查機制不透明、規定適用稅則號列（HS）的稅則分類不清、應提供更長緩衝期等。另外，中國對待台灣提出不公平的待遇，也要求中國改正。（編輯：管中維）1111213