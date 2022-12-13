金酒遭禁 陳玉珍：陸方回應只是文件問題

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國民黨立委陳玉珍（右2）應邀前往中國廈門，與陸方相關官員分別就金酒輸陸、小三通復航所涉及人員、航道安全、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用進行溝通及交換意見。 （陳玉珍辦公室提供）中央社記者王承中傳真 111年12月13日

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨立委陳玉珍12日應邀赴陸溝通金酒輸陸及小三通復航，她今天表示，現場商談氣氛良好，彼此都有表達善意，雙方均認為小三通應儘速開通，而金酒禁輸陸，陸方認為應只是「文件問題」，沒有不准的理由。她預計14日中午搭機返台。

針對中國暫停輸入台灣水產品、酒類等，以及小三通復航等議題，國民黨金門縣區域立委陳玉珍12日應邀前往廈門，與陸方相關涉台部門，進行面對面溝通磋商。

陳玉珍今天發布新聞稿表示，12日抵達廈門後，她與中國大陸相關單位官員從當晚至今天上午連續開了數場會議，分別就金酒輸陸、小三通復航所涉及人員、航道安全、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用進行溝通及交換意見。現場商談氣氛良好，彼此都有表達善意。

她表示，預計14日中午搭機返台，屆時會將此行會談的結果，帶回台灣找相關部會，包括陸委會、經濟部、財政部、衛福部等單位再行溝通。

陳玉珍指出，由於金酒輸陸及小三通復航所涉面向較廣，昨天晚間的會議一直開到深夜，雙方分別就金酒輸陸文件問題、小三通復航所涉人員管理、航道管制、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用等問題進行具體討論，後續就看政策如何落實。

陳玉珍表示，她向陸方懇切表達，金門高粱酒無法輸陸，將對金門經濟傷害很大，希望陸方能用專案辦理的方式。陸方官員則表示，金馬本就與中國大陸互動較多，只要文件補件齊備，沒有不准的理由，也沒有刁難的問題。

陳玉珍指出，此次是中國大陸官方首次對兩岸參訪團採取「專案泡泡」的方式來進行，感謝陸方開通「綠色通道」，入境有做核酸檢測，配合相應防疫措施，專車送到防疫旅館進行相關會議。

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陳玉珍也表示，由於中國大陸境外隔離天數目前還是「5+3」，若開放小三通仍維持這樣的隔離方案，將不利兩邊人員進出往來。建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過「小三通」返回廈門，完成基本核酸檢測確認健康，之後無需再隔離，台商可各自前往其他省市。

陳玉珍指出，她在立法院也曾向陸委會及行政院長蘇貞昌表示過，若真有防疫量能的考量，可以採「逐步開放」的方式，以總量管制或者是身份別（金門籍民眾優先）方式來有序開放。她認為，如同開放國境大門一般，重點還是要有開始，才能慢慢調整。（編輯：翟思嘉）1111213