中國禁台商品 經濟部籲團結對外、勿指責受害業者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北13日電）中國近日暫停多項台灣產品進口。經濟部今天強調這是中國對台灣不公平貿易、歧視性待遇做法，且中國公布新制草案時，經濟部即徵詢食品業界意見。經濟部也呼籲台灣應團結對外，而非指責受害業者不配合無理要求。

有媒體報導指日本早知道中國公布的新註冊程序，但台灣政府卻「怠政」。經濟部發布新聞澄清指出，在中國公布此一新制草案時，經濟部即徵詢食品相關公會意見，再與其他世界貿易組織（WTO）會員在相關委員會提出意見，但中國仍執意執行該規定。

經濟部強調，後續政府也跨部會協助台灣業者，透過食藥署「食安平台」提交註冊申請及進行補件，並委託具食品專業背景的機構，進行業者實地查核及輔導，協助輸往中國食品企業遞件達3000多件。

經濟部直言，此案顯為中國對台灣不公平貿易、歧視性待遇的做法，並呼籲台灣應團結對外，而非反而去指責受害者為何不配合無理要求。

經濟部舉例說明，其他國家申請期限是到2023年6月30日，僅台灣期限是到今年6月30日，也就是說台灣應變晚於其他國家的說法並不正確，事實為台灣期限比其他國家更早。

此外，經濟部也提到，他國都可用網路申請，中國卻技術性使台灣只能以紙本申請，同時，在紙本申請時，填報項目還包括「原料／配料名稱」、「該原料／配料在產品中占比」，讓部分食品業者擔憂洩漏配方秘密。

經濟部指出，中國雖在去年4月公告規定，但到10月才週知各國執行作法，食藥署透過兩岸協議食安平台接獲中方通知後，行政部門就馬上以設立專區、專線、專人等方式，協助個別業者遞件達3000多件。

不僅如此，經濟部也舉辦說明會使業者瞭解註冊程序，並蒐集糖餅麵公會、罐頭公會、保健食品公會等相關公協會、食品加工及進出口業者意見。

經濟部也補充，為協助業者分散市場，貿易局推動「台灣食品全球GO計畫」，協助食品業者於歐、美、亞等17國市場通路銷售，截至12月10日止，已協助1696家次廠商，為台灣廠商爭取新台幣17.5億元商機。（編輯：楊凱翔）1111213