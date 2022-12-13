佳德糕餅表明深耕台灣後 IG遭假帳號攻擊

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）中國大陸近期禁台灣的水產品及食品，糕餅業者佳德鳳梨酥也被要求補件，包含配方比例、成本。佳德鳳梨酥昨天發聲明表示始於台灣、深耕台灣後，社群IG卻遭300多個假帳號攻擊。

佳德鳳梨酥的Instagram今天出現300多個假帳號複製同樣文字，寫著「台獨頑劣份子，準備撤出中國準備，你們準備被查，關店進而影響其他企業，不要以為在中國台灣當英雄」，另外也有不少網友留言為佳德加油。

佳德糕餅有限公司昨天在社群網站臉書表示，「有關中國禁台商品」，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，外銷與否不影響經營方向，始於台灣也深耕台灣。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，隨後又新增一批台灣食品禁止進口。

佳德昨天在聲明中也提到，佳德糕餅於台灣創立，一路走來使用上等食材把關品質，才能擁有國內、國外顧客長期信任，目標顧客至上。（編輯：張芷瑄）1111213