中國禁台商品 糕餅業者：中秋節前就受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中13日電）中國近日暫停多項台灣產品進口，糕餅業也受影響。業者表示，中秋節前就必須提供成分、比例等細項內容，許多業者嫌麻煩因此未申請補件，轉而開發東南亞市場，降低對中國依賴。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日新增一批台灣產品禁止進口，其中糕餅產品也受到影響。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良接受中央社記者電話訪問時表示，中秋節前就接獲部分廠商反應，要出口商品至中國但申請未過被要求補件，必須提供成分、比例等細項，許多業者嫌麻煩因此未繼續申請，並開始轉攻內需市場，轉型開發歐美、加拿大市場。

周子良說，台灣糕餅業者要出口至其它國家或地區時，與部分代理商、客戶簽訂合約時，也會被要求提供成分比例等內容，糕餅業者基於建立信賴關係，有些會提供、有些不會提供，取決業者意願，有些業者會認為是機密就會拒絕。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財告訴中央社記者，過去中國對台灣糕餅進口要求沒有這麼嚴格，但中秋節前台中多家糕餅業者就被中國阻擋，業者開始少接中國的訂單，因為糕餅有保存期限，貨運被擋會造成損失。

蔡萬財指出，許多糕餅業者現在也轉而開發東南亞市場，過去就有銷往香港、馬來西亞跟新加坡，現在越南、印尼、印度都有外銷成績，降低對中國的依賴。（編輯：郭諭儒）1111213