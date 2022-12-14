中國禁輸水產品 陳吉仲：全面啟動因應措施

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（中央社記者范正祥台北14日電）立委今天質詢關注中國藉口註冊訊息不完整，暫停台灣水產及食品輸入。對此，農委會主委陳吉仲說，全面啟動因應措施不讓農漁民受影響，他並指出，面對的不是只有中國，這幾天國內的認知作戰嚴重。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）水環境建設、綠能建設、城鄉建設、人才培育促進就業建設部分，包括陳吉仲在內多位首長列席，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡質詢農委會，面對中國不合理、惡性禁止台灣水產及食品輸入，現在農委會的因應之道，除了趕快轉移市場之外，還有什麼短期的對策。

針對中國進口食品境外生產企業註冊管理規定，引起台灣食品及農產品業者註冊未獲核准而無法輸入產品部分，陳吉仲指出，過去在世界貿易組織（WTO）的技術貿易障礙委員會（TBT委員會），已9度向中國提出特定貿易關切，中國這樣的行為會造成貿易障礙；中國的相關要求不合理、不公平。

陳吉仲說，台灣業者如果相關產品仍持續要輸中，會持續補件給對岸；但也不能等中國說何時給台灣食品及農產品輸入，農委會依照總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的要求，以水產品來講，全面啟動所有的因應措施，不讓農漁民受影響。

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吳秉叡表示，贊成政府的做法。他也提醒，過去中國暫停台灣產品輸入往往只是少數幾項，所以台灣各界配合政府作為可以有一部分因應成功，可是這次中國一口氣禁止這麼多項台灣產品輸入，中國政權不遵守WTO規定，這樣是惡搞。對此，陳吉仲回應，「我們面對的不是只有中國，這幾天國內的認知作戰嚴重。」

吳秉叡提醒這次事件過後仍得防備中國未來可能還會繼續出手。陳吉仲表示，沒錯，所以農委會認為還有一定比例輸中的農產品，都要事先準備好。（編輯：張均懋）1111214