中國食品註冊制卡台灣產品 經部：已9度在WTO要求改正

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中國打壓台灣食品，經濟部14日強調，台灣自2010年世界貿易組織技術性貿易障礙委員會第80次例會，至今已提出9次關切。圖為民眾在台北市大直市場選購水產品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）中國近日以食品登記暫停多項台灣產品進口，經濟部、衛福部與農委會今天重申，台灣自2010年2月世界貿易組織技術性貿易障礙委員會（WTO/TBT）第80次例會起，至今年11月共已提出9次關切，特別要求中國應改正對台灣不公平待遇。

經濟部貿易局發布新聞稿說明，中國是在2019年11月於WTO/TBT的第79次例會上，提出進口食品境外生產企業註冊管理規定（徵求意見稿）。

至於外界質疑政府未於WTO提出特定貿易關切，經濟部、衛福部、農委會透過貿易局新聞稿重申，台灣政府自WTO/TBT第80次例會提出特定貿易關切後，累計至2022年11月的第88次例會止，共已提出9次關切。

經濟部說明，不僅如此，美國、日本、歐盟也都要求中國遵循TBT協定、符合透明化規定、提供足夠資訊、指定查詢點及更長緩衝期等，台灣也特別要求中國應改正對台灣的不公平待遇。（編輯：潘羿菁）1111214