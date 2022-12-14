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農委會：中國食品註冊對台2大不公 要求書面且提早期限

2022/12/14 15:59（12/14 16:05 更新）
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農委會14日表示，中國對台灣不公平要求有2點，包含必須書面作業、期限為今年6月底，其他國業者則是網路作業、期限明年6月底。圖為高雄左營一處傳統市場的魚販，販售午仔魚等各式水產。（中央社檔案照片）
農委會14日表示，中國對台灣不公平要求有2點，包含必須書面作業、期限為今年6月底，其他國業者則是網路作業、期限明年6月底。圖為高雄左營一處傳統市場的魚販，販售午仔魚等各式水產。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）中國要求各國業者依其規定完成註冊，才能輸入食品。農委會今天表示，中國對台灣不公平要求有2點，包含必須書面作業、期限為今年6月底，其他國業者則是網路作業、期限明年6月底。

行政院農業委員會國際處今天發布新聞重申，針對中國於108年11月在世界貿易組織（WTO）的技術貿易障礙委員會（TBT委員會）第79次例會提出「進口食品境外生產企業註冊管理規定（徵求意見稿）」，政府在109年2月TBT委員會第80次委員會即提出特定貿易關切，截至今年11月第88次例會為止，共已提出9次關切。

國際處副處長林志鴻接受電話訪問時並說，針對中國對台灣提出的不公平待遇，也已要求中國改正，相關不公平待遇有2點。

首先是中國要求台灣業者註冊期限為今年6月底，雖然後來可以補件到8月底，但是中國要求其他國家業者的註冊期限為明年6月底，註冊期限差距達1年。

其次，中國要求台灣業者必須用書面方式註冊，填寫後由衛福部食藥署包裹寄送中國海關總署；其他國家業者則是上網註冊即可。

國際處也說，美國、日本、歐盟等會員也都要求中國遵循TBT協定、符合透明化規定、提供足夠資訊、指定查詢點及更長緩衝期等。農委會調閱中國海關總署官網後估計，農業方面受影響業者有178家。（編輯：陳政偉）1111214

#農委會
#中國禁台灣產品
#進口註冊
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