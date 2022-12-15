經貿辦：WTO會員關切中食品登記制 質疑影響商業機密

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（中央社記者林淑媛台北15日電）行政院經貿談判代表辦公室今天指出，中國2020年通報WTO後，即遭到美、加、日韓等會員國關切，質疑產品範圍過大、無明確審查方法且無科學評斷；廠商所需提供的資料甚至可能影響商業機密，WTO沒有認可中國這套食品登記制度。

中國近日以食品登記暫停多項台灣產品進口，經濟部、衛福部與農委會均表示，台灣自2010年2月世界貿易組織技術性貿易障礙委員會（WTO/TBT）第80次例會起，至今年11月共已提出9次關切，特別要求中國應改正對台灣不公平待遇。

經貿辦今天發布新聞稿指出，依據世界貿易組織（WTO）相關規定，會員若要採行對貿易會造成影響的新措施，必須通報WTO相關委員會，但這項機制是為讓各會員知悉未來擬採行措施內容，讓各國評論，但相關委員會並沒有認可的制度。

經貿辦表示，中國於2020年通報WTO TBT委員會食品登記措施草案後，各國陸續開始指責，除TBT委員會外，在「食品衛生檢驗及動植物檢疫措施委員會（SPS）」及貨品貿易理事會皆提出關切。除台灣外，美、加、澳、歐盟、日本、韓國等，也都多次提出關切。

對於中國提出的進口食品境外生產企業註冊管理規定，WTO會員國認為產品範圍過大、無明確審查方法且無科學評斷；而且有作業程序冗長，甚至登記制度過於複雜。

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同時，中國公布草案到生效前的時間也過於倉促，WTO會員質疑沒有提供緩衝期，中國也未建立官方單一諮詢窗口，資訊不足也導致包括企業、食品範疇定義、用詞及作法等不明確、先前已在中國大陸完成註冊企業是否仍需註冊等疑義；也有WTO會員認為中國要求廠商提供所需資料可能影響商業機密等。

經貿辦強調，WTO並沒有認可中國食品登記制度，這套制度已經在WTO各國間引起相當大的爭議。（編輯：潘羿菁）1111215