食品註冊遭卡 陸委會：中國大陸行貿易障礙之實

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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）中共以註冊資訊不完整為由，暫停輸入多家台灣食品。陸委會發言人邱垂正今天說，中國大陸不斷退件，未提出明確理由，是藉行政管理之名，行貿易障礙之實，「要讓我方業者如何配合？」

邱垂正15日在大陸委員會例行記者會做上述表示。

他說，面對中共所提的食品註冊新制，台灣不但由食藥署透過「兩岸食品安全協議」平台，多次要求提供註冊申請填寫說明，也向陸方要求說明退件理由。

他說，陸委會也多次透過海基會轉知陸方主管機關協處，以維護兩岸正常貿易運作與業者權益。

邱垂正指出，中國大陸在2021年4月頒布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」以來，政府相關部門就展開各種輔導業務的措施，並啟動「三專」的輔導機制（即專人、專線、專區），協助個別業者提交註冊申請與進行補件，並委託食品專業背景的機構，輔導業者完成註冊。

邱垂正說：「中國大陸不斷退件，沒有提出明確理由，甚至要業者提供涉及產品競爭力的資訊，這是藉行政管理之名，來行貿易障礙之實，要讓我方業者如何配合？」

國民黨主席朱立倫14日對此表示，這是政府要負起的責任，如果只把矛頭指向對方，或是用意識形態、兩岸對抗作為理由，這不是解決問題態度，應積極協助解決問題。

邱垂正回應，整個申請過程，台灣的業者與政府都已盡力提出中共要求的文件，國內部分人士沒有掌握事件原委，第一時間採信中共說法，否定台灣方面的努力，對國內業者與政府並不公平，政府深感遺憾。

他說，面對台灣食品業者遭中共惡意對待，國內各界應團結一致，為台灣整體食品產業爭取公平合理對待，而非故意忽視中共對台種種歧視，矛頭向內、歸責政府，這才是台灣之福。

邱垂正指出，中國大陸的「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，是透過世界貿易組織（WTO）平台通知會員，屬於WTO規範下的議題。WTO的會員都可以在WTO表達意見，及維護自身權益。

他說，陸方的這項規定也透過「兩岸食品安全協議」通知台灣。台灣將依循WTO規範與雙邊協議採取行動。

至於透過WTO管道向中國大陸採取行動的部分，邱垂正指出，須由一級主管機關提出意見後，再由行政院經貿談判辦公室協助相關事宜。

他說，目前台灣在WTO的「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會」（SPS委員會）及「技術貿易障礙委員會」（TBT委員會）都曾就食品企業註冊問題，向中國大陸提出特定的貿易關切。（編輯：楊昇儒）1111215