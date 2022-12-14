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食藥署揭露31張表格 中國要求台灣業者必填配方

2022/12/14 13:40（12/14 14:08 更新）
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中國以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣食品等。圖為郭元益、乖乖、義美等食品。（中央社檔案照片）
中國以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣食品等。圖為郭元益、乖乖、義美等食品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）中國以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣食品等，衛福部食藥署今天公布31張表格，包括申請書、檢查要點等文件，強調中國確實要求業者出示「原料/配料占比」與「加工工藝」。

中國以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣食品等，衛生福利部食品藥物管理署協助業者補件。

衛福部長薛瑞元今天受訪說，糕餅業屬於自行註冊，然而外國業者用線上填寫，配方欄為非必填，台灣用紙本，未註明可以不用填，因此變必填欄位。

此外，外界希望公開表格格式，讓民眾知道中方有哪些不合理要求。薛瑞元表示，這不是祕密的東西，會適時對外揭露。

食藥署稍早發布新聞稿，一口氣公布31張表格，包括自行註冊產品類別與申請所需文件清單、推薦註冊產品類別與申請所需文件清單（總表）、各類申請書、檢查要點等資料。

食藥署表示，中國確實要求業者出示「原料/配料在產品中占比」、「產品生產/加工工藝（如熱/冷處理時間及溫度等）」等資訊，所有輸中註冊申請文件於111年3月18日置於食藥署「食品輸銷衛生安全整合管理平台」的輸中專區，資訊公開透明。

食藥署食品組副組長鄭維智告訴中央社記者，這幾天外界關注申請書上，到底有沒有要求提供原料配方跟占比等資料，透過新聞稿方式，揭露相關訊息。

至於註冊的狀況，鄭維智說，截至目前最新數據，與前兩天相同，仍維持推薦註冊有效件數為31件，自行註冊有效件數為824件，整體有效件數為855件。（編輯：陳政偉）1111214

食藥署表示，中國確實要求業者出示「原料/配料在產品中占比」等資訊。圖為輸大陸植物源性食品生產企業註冊申請書。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
食藥署表示，中國確實要求業者出示「原料/配料在產品中占比」等資訊。圖為輸大陸植物源性食品生產企業註冊申請書。（圖取自食藥署網頁fda.gov.tw）
#食藥署
#衛福部
#水產品
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