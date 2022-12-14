台灣食品遭打壓 薛瑞元揭中國註冊表格雙標

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（中央社記者王揚宇台北14日電）中國以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣食品等。衛福部長薛瑞元今天受訪說，糕餅業屬於自行註冊，然而外國業者用線上填寫，配方欄為非必填，台灣用紙本，未註明可以不用填，因此變必填欄位。

此外，外界希望公開表格格式，讓大家知道中方有哪些不合理要求。薛瑞元表示，這不是秘密的東西，會適時對外揭露。

中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣零食、飲料及水產等多項產品輸入。衛生福利部食藥署長吳秀梅13日說，申請表格中要求廠商提供成分占比，由業者自行判斷並尊重其意願。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天併案審查身心障礙者權益保障法部分條文修正草案。

衛福部長薛瑞元列席，並於會前接受媒體聯訪，如果3月9日就知道要提供配方給中國的話，當初為何沒有反彈聲音。

薛瑞元說，反彈的聲音很多，也到世界貿易組織去，但有用嗎。

媒體追問，目前推薦註冊有效件數為31件，衛福部是否協助業者交出配方給中國。

薛瑞元說，在配方部分，各位談的是糕餅業者，而糕餅業者是自行註冊，不在推薦註冊的項目中，而且外國業者可以線上填寫，在配方的這個欄位，有註明是非必填欄位，但台灣業者被要求用紙本，但在紙本上沒有註明可以不用填，所以變成通通是必填欄位。

薛瑞元指出，哪些項目屬於自行註冊，哪些屬於推薦註冊，這是由中國單方面做決定，而需要推薦註冊的，要提供的文件就比較多，食藥署則是幫忙核對文件是否為中國所需要的。

媒體詢問是否提供不同食品的申請表格格式，讓大家知道中方的要求，有哪些不合理事項。

薛瑞元說，其實可以提供，這也不是祕密的東西，「我們會適時對外揭露」，但因為要從電腦上轉成書面，也要大家都能看得懂，這需要一點時間；不過，網路上已經有人揭露了，這不是什麼機密問題。

對於食藥署公布中國出口的白蘿蔔不合格，這是否為反制；薛瑞元說，這不是反制，就是不合格，農藥超標「你還要讓它進來嗎」。（編輯：趙蔚蘭）1111214