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義美：產品銷中標示困擾 已放棄補件

2022/12/12 20:18（12/12 20:41 更新）
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中國以註冊資訊不完整為由，暫停進口多項台灣產品。義美總經理高志明表示，因為標示的困擾，已經有幾年沒有外銷產品到中國。（中央社檔案照片）
中國以註冊資訊不完整為由，暫停進口多項台灣產品。義美總經理高志明表示，因為標示的困擾，已經有幾年沒有外銷產品到中國。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北12日電）中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣酒類、飲料、糕餅等多項產品輸入，台灣食品廠包括義美、統一、黑松、泰山等在名單之列。義美總經理高志明表示，因為標示的困擾，已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國大陸了。

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，於12月9日突然宣布暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，業者有效註冊件數降至792件，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。

針對中國大陸此次的禁令，高志明告訴中央社記者，因為標示的困擾，義美已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國大陸了，至於，同業的困難何在，他並不清楚。

義美內部也透露，大陸要求的補件內容部分涉及工廠機密，因此2年前就放棄補件了。

泰山副總經理雷松清表示，大陸市場的需求都以當地漳州廠生產因應，僅部分油品及點心是外銷至香港，對於整體營收貢獻低於0.5%，對營運影響相當有限；後續會持續進行補件作業。

統一企業代理發言人凃忠正表示，統一的產品基本上都是大陸當地生產，內銷為主，據了解，此次事件統一應該沒有產品從台灣出口到大陸；可能是外部通路貿易商的行為。（編輯：林興盟）1111212

#義美
#高志明
#中國
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