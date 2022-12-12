義美：產品銷中標示困擾 已放棄補件
2022/12/12 20:18（12/12 20:41 更新）
中國以註冊資訊不完整為由，暫停進口多項台灣產品。義美總經理高志明表示，因為標示的困擾，已經有幾年沒有外銷產品到中國。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北12日電）中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣酒類、飲料、糕餅等多項產品輸入，台灣食品廠包括義美、統一、黑松、泰山等在名單之列。義美總經理高志明表示，因為標示的困擾，已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國大陸了。
中國海關總署以註冊資訊不完整為由，於12月9日突然宣布暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，業者有效註冊件數降至792件，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。
針對中國大陸此次的禁令，高志明告訴中央社記者，因為標示的困擾，義美已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國大陸了，至於，同業的困難何在，他並不清楚。
義美內部也透露，大陸要求的補件內容部分涉及工廠機密，因此2年前就放棄補件了。
泰山副總經理雷松清表示，大陸市場的需求都以當地漳州廠生產因應，僅部分油品及點心是外銷至香港，對於整體營收貢獻低於0.5%，對營運影響相當有限；後續會持續進行補件作業。
統一企業代理發言人凃忠正表示，統一的產品基本上都是大陸當地生產，內銷為主，據了解，此次事件統一應該沒有產品從台灣出口到大陸；可能是外部通路貿易商的行為。（編輯：林興盟）1111212
延伸閱讀台灣酒飲輸中國受阻 財長估影響10億元以內自行註冊可輸中件數增 飲料咖啡豆及零食占大宗中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民中國禁台灣加工食品 經濟部3面向協助受影響業者輸中產品遭禁標準不明 「中國台灣」仍闖關失敗中國禁台灣百家業者水產輸入 魷魚出口值36億元衝擊最大遭中國禁輸 餅乾糖果、飲料及水產影響最大
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中國禁台商品 佳德糕餅：外銷與否不影響在地深耕方向